Каррера — о решении Абаскаля: «Я бы был с командой до последней секунды»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля, который улетел из Санкт-Петербурга в день матча против «Зенита».

«Это очень странная вещь. Я бы был с командой до последней секунды, которая была мне отпущена, и впервые я слышу и вижу тренера, который принимает такое решение!» — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, испанский тренер будет пропускать матч против «Зенит» из-за дисквалификации.

Встреча 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 2 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени. Подробная текстовая трансляция игры будет доступна на спортивном портале LiveResult.