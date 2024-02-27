Широков считает, что в ситуации с Промесом необходимо соблюдать закон

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков поделился мнением о ситуации, которая произошла с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

Напомним, ранее нидерландский суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения. По мнению Широкова, в сложившейся ситуации необходимо соблюдать закон.

«Что делать в ситуации с Промесом? Соблюдать закон», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. В ближайшем 19-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом». Эта игра состоится 2 марта и начнётся она в 19:30 по московскому времени.