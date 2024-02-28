​Дьяков поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Виталий Дьяков высказался о ближайшем матче команды против «Зенита». По словам Дьякова, готовиться к игре с мыслями о ничьей неправильно – нужно играть на победу независимо от имени соперника.

«Что сделать «Спартаку»? Лучше спросить у Абаскаля, что надо сделать, чтобы сыграть на победу. Не знаю даже, какую тактику они выберут против «Зенита». Наверное, «Спартак» отдаст инициативу и будет играть на контратаках», - цитирует Дьякова Metaratings.

Матч девятнадцатого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги (36 очков), а «Спартак» - на пятой (30 очков).