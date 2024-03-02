Бабич: «Промес — легенда «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о нападающем команды Квинси Промесе.

«Квинси — легенда «Спартака». Каждый в команде уважает его — хороший парень, настоящий профессионал. Когда Промес выходит на поле, всегда показывает лучшие качества», — цитирует Бабича Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний нидерландец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Напомним, ранее Промес был задержан полицией в ОАЭ и не сможет принять участие в предстоящей игре против «Зенита», которая пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге.