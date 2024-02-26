Игнатьев оценил готовность «Зенита», «Динамо» и ЦСКА к возобновлению сезона

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил степень готовности команд РПЛ к возобновлению сезона.

По мнению специалиста, по матчам, которые команды проводили в межсезонье, сложно сделать однозначные выводы о том, как они будут выступать в чемпионате. Однако Игнатьев смог назвать три клуба, понравившиеся ему сильнее остальных.

«По играм понравились «Зенит», «Динамо», ЦСКА. С точки зрения физических кондиций эти команды почти готовы. И я вижу контуры если не игры, то того состава, на который будут опираться тренеры», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Напомним, вторая часть текущего розыгрыша чемпионата России стартует уже 1 марта матчем «Ростов» — «Крылья Советов». Остальные игры 19-го тура состоятся 2 и 3 числа.