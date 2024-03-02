​Семак высказался об отсутствии Промеса у «Спартака»

В субботу матч девятнадцатого тура Премьер-лиги проводят «Зенит» и «Спартак». В составе московской команды отсутствует Квинси Промес, который был задержан в ОАЭ. Комментарий на этот счёт дал главный тренер питерцев Сергей Семак. Ему задали вопрос, насколько выгодным для «Зенита» является отстутствие Промеса.

«Это может показать только игра. Промес – игрок, который может индивидуально решить момент, оттянуться, сыграть в роли диспетчера. Соболев – игрок другого плана. В компоненте фланговых передач и стандартных положений «Спартак» будет лучше сегодня», - слова Семака приводятся на сайте «Матч ТВ».

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» стартовал в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что в случае победы над «Спартаком» «Зенит» выйдет на первое место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар» по дополнительным показателям.