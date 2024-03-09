Бабич не считает проблемой отъезд Абаскаля из Санкт-Петербурга в день игры с «Зенитом»

Игрок обороны «Спартака» Срджан Бабич оценил решение наставника московского клуба Гильермо Абаскаля покинуть Санкт-Петербург перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Он был рядом с нами почти 40 дней перед этим в Дубае, был рядом в Петербурге вплоть до дня игры. Так что никакой проблемы», - цитирует сербского футболиста официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что испанский специалист не мог находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации. Абаскаль решил отправиться в Москву и посмотреть игру на тренировочной базе москвичей. Встреча завершилась со счётом 0:0.