Артур заявил, что сделает татуировку, если выиграет с «Зенитом» трофей

Новичок «Зенита» Артур заявил, что сделает татуировку, если сумеет выиграть с петербургской командой трофей.

«Все татуировки для меня что-то значат, ведь я верующий человек. Рассчитываю, что в ближайшее время мы возьмём титул, и я отмечу это событие новым изображением на теле», — цитирует Артура «Спорт-Экспресс».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» нынешней зимой из «Палмейраса» за 15 миллионов евро. На сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 турах.

Свой первый официальный матч в 2024 году команда из Санкт-Петербурга проведёт 2 марта против «Спартака».