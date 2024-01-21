Радимов: «Никто не застрахован сейчас от того, чтобы уехать из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался на тему того, какие игроки могут покинуть петербургский клуб текущей зимой.

По мнению Радимова, четыре-пять игроков могут не переживать за своё будущее, остальным же необходимо бороться за место в составе команды.

«Я думаю, что никто не застрахован сейчас от того, чтобы уехать из «Зенита». Условно, приходят шейхи из Саудовской Аравии и говорят — мы даём за Кассьерру 30 миллионов. Конечно, его отпустят.

Что касается Манутана и Ду Кейроса, то, полагаю, Семак их не отпустит, пока не будет достойной замены», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления чемпионата «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака».