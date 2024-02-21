Артём Симонян назвал трёх лучших атакующих полузащитников в РПЛ

Игрок «СКА-Хабаровска» Артём Симонян назвал трёх лучших атакующих полузащитников в чемпионате России.

Футболист выделил Клаудиньо («Зенит»), Никиту Кривцова («Краснодар») и Антона Миранчука («Локомотив»).

«Номер 1 для меня — это Клаудиньо. Как он обращается с мячом, это у него генетически заложено. Ещё Никита Кривцов. Назову его, потому что очень сильный футболист, молодой. Ещё Антон Миранчук, когда он ловит свою игру», — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.