Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщило агентство ROOF, представляющее интересы 33-летнего футболиста.

«Мозес покинет «Спартак» в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — сказали в агентстве в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Челси», «Ливерпуль», миланский «Интер» и «Фенербахче».

В общей сложности в составе московской команды нигерийский футболист провёл 78 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.