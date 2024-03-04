Шалимов предположил, почему Абаскаль уехал в Москву перед игрой с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля, который смотрел гостевой матч против «Зенита» на клубной базе.

Напомним, Абаскаль не мог руководить «Спартаком» в минувшей игре из-за дисквалификации.

«Решение оригинальное, и у меня в голове только одно обоснование, если нет других обстоятельств, — это на фарт. Потому что была игра с Самарой, первая из двух дисквалификации, и там «Спартак» выиграл», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился нулевой ничьей.

На данный момент «сине-бело-голубые» располагаются на второй позиции в РПЛ, набрав 37 очков. Подопечные Абаскаля идут на четвертом месте, имея в копилке 31 балл.