​Губерниев: «Футбольный бог сейчас сидит и угорает над «Спартаком»

Зарема Салихова выразила возмущение текущей ситуацией в «Спартаке». По словам супруги бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна, она сомневается в том, что клуб был отдан в правильные руки.

Комментарий по поводу слов Салиховой дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Всё познаётся в сравнении. Снявши голову по волосам не плачут, как мы знаем. Но мне кажется, что к Зареме надо было прислушиваться. Вот честно. Говорят: чего хочет женщина, того хочет футбольный бог. По-моему, футбольный бог сейчас сидит и угорает над «Спартаком», - цитирует Губерниева Metaratings.

В субботу «Спартак» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Зенита». Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

​Салихова возмущена: «А тем ли мы оставили «Спартак»?