Камоцци: «Джикия ещё может помочь «Спартаку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о текущем положении защитника «красно-белых» Георгия Джикии в команде.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний Джикия потерял место в основном составе «Спартака», из-за чего появились слухи о возможном переходе футболиста в другую команду.

«Я считаю, что Джикия — важный игрок «Спартака», он ещё может помочь команде. Но чтобы преуспеть, он должен чувствовать себя важным», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Джикия провёл в составе московской команды девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. За «Спартак» защитник выступает с начала 2017 года.