Семак: «Стоит отдать должное «Краснодару», который набрал очень много очков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне с «Краснодаром».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Сезоны по‑разному складываются. В этом стоит отдать должное «Краснодару», который набрал очень много очков. Для нас же всё только начинается. Главное, что мы в борьбе», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, свой первый матч после возобновления сезона «Зенит» проведёт 2 марта против «Спартака». «Краснодар» в этот же день померится силами с казанским «Рубином». До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.