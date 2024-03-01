Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес находится на свободе в ОАЭ.

Как утверждает Sport24, на данный момент 32-летний нидерландский футболист не находится под стражей в ОАЭ. При этом сообщатся, что пока о возвращении Промеса в Россию речи не идет.

Напомним, ранее игрок был задержан в аэропорту Дубая перед самым вылетом «Спартака» в Санкт-Петербург.

Накануне пресс-служба «красно-белых» сообщила, что Промес пропустит матч с «Зенитом», а после прибытия в клуб к нему будут применены дисциплинарные меры.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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