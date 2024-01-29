Рапопорт: «В «Зените» вратарь не является той фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о вратарях команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, на первом сборе в Абу-Даби в составе «Зенита» ко второй части сезона готовились Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин и Богдан Москвичёв. По мнению Рапопорта, вратарь не является ключевой фигурой в игре «сине-бело-голубых», поэтому не так важно, кто станет основным голкипером команды.

«В «Зените» вратарь не является той основной фигурой, благодаря которой «вытаскиваются» матчи. В РПЛ вратарь в основном выполняет такие разыгрывающие функции. Самое главное, чтобы он не допускал технического брака и ошибок в простых ситуациях. А такого ни у одного из трёх голкиперов «Зенита» нет», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России петербуржцы проведут в начале марта против «Спартака».