Прудников: «Уход Джикии станет для «Спартака» большой потерей»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о возможном уходе из московского клуба защитника Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил, что его клиент покинет «красно-белых», если главный тренер команды Гильермо Абаскаль сохранит свой пост.

По мнению Прудникова, уход многолетнего лидера команды станет большой потерей для «Спартака».

«Георгий — один из старейших лидеров в «Спартаке», он здесь уже много лет. Это один из опытных игроков, участников нашей команды. У «Спартака» достаточно ресурсов, чтобы привлечь другого игрока. Но на мой взгляд, уход Джикии станет большой утратой для команды», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Напомним, Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В общей сложности за «красно-белых» защитник провёл 212 матчей, в которых забил пять голов и отдал 11 результативных передач.