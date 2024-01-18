Гладилин исключил появление Моуринью в российском клубе

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил вероятность назначения известного португальского тренера Жозе Моуринью на пост наставника одной из российских команд.

По мнению Гладилина, переезд Моуринью в Россию исключён, так как 60-летний специалист привык работать с сильными игроками.

«Моуринью привык работать с сильными футболистами и хорошей оплатой. Так что это исключено. Чтобы покупать сильных игроков, нужно, чтобы наш чемпионат входил в топ-пять. Он может поехать в арабский чемпионат, где ему предложат такие деньги, что отказаться нельзя. Вот единственный вариант», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Напомним, ранее Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ромы», поэтому сейчас именитый специалист находится без клуба. Наиболее известен португалец по своей работе в «Челси», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и миланском «Интере».