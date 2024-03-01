​Петржела: «Спартак» проиграет «Зениту» даже с Промесом

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сказал несколько слов о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Спартака».

По мнению Петржелы, отсутствие Промеса не повлияет на результат битвы двух столиц.

«Конечно, потеря Промеса перед игрой скажется на «Спартаке», но они проиграют «Зениту» и с ним, и без него», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Матч девятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток на «Газпром Арене» футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ (36 очков), а «Спартак» - пятое (30 очков).