Динияр Билялетдинов: У «Спартака» есть амбиции

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об игре столичного клуба в минувшем матче с «Зенитом».

По мнению эксперта, у «красно-белых» есть амбиции, ведь команда неплохо сыграла с «Зенитом».

«Мне импонирует позитивный игровой настрой у игроков «Спартака». Тем более команда могла победить, забив в конце матча», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершилась вничью со счетом 0:0.

По итогам 19 сыгранных матчей подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в РПЛ, сумев набрать 31 балл.