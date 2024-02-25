Петржела: «Спартаку» не хватит одного Угальде, чтобы догнать «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в весенней части нынешнего сезона.

По мнению чешского специалиста, новичок «красно-белых» Манфред Угальде не поможет «красно-белым» догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

«Им («Спартаку») нужно было купить как минимум пять перспективных и талантливых футболистов, чтобы бороться с «Зенитом» на равных. Но в РПЛ ни у кого нет таких возможностей, как у «Зенита», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место, отставая от второго «Зенит» на шесть очков. Петржела считает, что в текущем сезоне «красно-белым» не удастся подняться выше своей нынешней позиции.