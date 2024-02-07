Николич: «Бабич или Джикия? Я не тренер «Спартака», чтобы отвечать на такие вопросы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, возглавляющий сейчас «Шабаб Аль‑Ахли», поделился мнением о конкуренции между защитниками «Спартака» Георгием Джикией и Срджаном Бабичем.

«Бабич сильнее Джикии? Я не тренер «Спартака», чтобы отвечать на такие вопросы», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Напомним, после появления Бабича в «Спартаке» Джикия стал редко попадать в стартовый состав команды. В текущем сезоне многолетний лидер обороны «красно-белых» провёл лишь девять матчей.

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.