Непомнящий: По игре «Спартак» ближе остальных к лидерам РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, сможет ли кто-то вмешаться в чемпионскую гонку «Зенита» и «Краснодара».

«Сомневаюсь, что «Локомотив» и «Динамо» могут вклиниться в чемпионскую гонку между «Краснодаром» и «Зенитом», — цитирует Непомнящего Legalbet.

По мнению эксперта, по игре «Спартак» ближе остальных к лидерам чемпионата России, однако главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото остается «Краснодар».

По итогам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два зачетных балла.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.