​Быстров: Если «Спартак» получит трёшку от «Зенита», то у Абаскаля нет яиц

Экс-игрок национальной сборной России Владимир Быстров высказался о предстоящем дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком».

Быстров выразил надежду на то, что «Спартак» сможет дать бой «Зениту» в Санкт-Петербурге. Известный в прошлом футболист считает, что в «Спартаке» «у кого-то есть яйца».

«Прежде всего, они должны быть у Абаскаля. Если всё будет так, как сказал Радимов, - «Спартак» получит трёшку и поедет домой - то у Абаскаля их нет», - цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Матч девятнадцатого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в ближайшую субботу, 2 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.