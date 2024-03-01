​Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ

Квинси Промес точно не поможет «Спартаку» в субботнем поединке чемпионата России против «Зенита». Как сообщает журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале, суд по делу Промеса в ОАЭ пройдёт на следующей неделе – 4-5 марта.

Ранее стало известно, что Промеса задержали в ОАЭ за побег с места дорожно-транспортного происшествия.

Журналист отмечает, что вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды является высокой. На родине, как известно, футболист недавно получил шесть лет тюрьмы – его признали причастным к контрабанде наркотиков.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 марта.

Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ