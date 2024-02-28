Хомуха: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Думаю, чемпионом станет «Зенит». У команды хорошая глубина состава, у тренерского штаба есть вариативность при выборе игроков. Персонально мои предпочтения? Я ни за кого не болею, давно от этого отошел. Кто будет достоин, тот и выиграет. «Зенит» возобновит сезон матчем со «Спартаком». Такие игры всегда стоят особняком, а победы в них приносят дополнительную уверенность. Победа дома над принципиальным соперником при своих болельщиках – это огромный стимул», — сказал Хомуха.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» имеет в своей копилке 36 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

2 марта «Зенит» примет дома «Спартак». Начало игры 19-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по мск.