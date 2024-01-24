Кузьмичёв: «Угальде заслуживает внимания»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе в московский клуб нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

По мнению эксперта, «Твенте» будет рад заработать на продаже своего футболиста рекордную сумму для клуба, поэтому переход Угальде в «Спартак» действительно может состояться.

«Скорее всего, «Спартак» хочет быть вариативным в атаке. «Красно-белым» нужен не только большой нападающий. То, что я видел, Угальде заслуживает внимания, это точно», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за костариканского футболиста «Твенте» требует 11 миллионов евро. «Спартак» же пытается снизить эту сумму.

В текущем сезоне 21-летний Угальде провёл в составе своей нынешней команды 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.