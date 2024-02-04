Вратарь ЦСКА Помазун близок к переходу в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который в настоящее время выступает за «Урал» на правах аренды, может перейти в «Спартак». Об этом сообщает канал «Мутко против».

По информации источника, переговоры между сторонами по возможному трансферу Помазуна находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что если переход состоится, то 27-летний вратарь присоединится к «Спартаку» ближайшим летом, когда закончится срок его аренды в «Урале».

В текущем сезоне Помазун провёл за команду из Екатеринбурга 22 игры, в которых пропустил 32 гола и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 2,5 миллиона евро.