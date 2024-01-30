Радченко считает, что вариант со Скопинцевым для «Зенита» лучше, чем с Тикнизяном

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев — более подходящий вариант для усиления петербургской команды, чем футболист «Локомотива» Наир Тикнизян, переход которого сорвался ранее.

«Я Скопинцева прекрасно помню, он играл за молодёжный состав. Ему «Зенит» хорошо знаком.

Скопинцев может играть при схеме в три центральных защитника, он отлично подключается к атакам. Но, конечно, ему стоит очень хорошо подумать, прежде чем уходить из команды, где он играет в основном составе», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Динамо» просит у «Зенита» за своего игрока 14 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Скопинцев провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас оценивается в 3 миллиона евро.