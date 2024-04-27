В «Ахмате» рассчитывают сохранить Адиева

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном продолжении сотрудничества с главным тренером команды Магомедом Адиевым.
«Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с федерацией футбола Казахстана, и он останется», - передает слова руководителя «Чемпионат».
По итогам 25 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 26 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны грозненская команда на своем поле примет «Пари НН». Встреча состоится 28 апреля и начнется в 14:00 мск.
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