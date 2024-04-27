Лепёхин рассказал, кто одержит победу в матче «Динамо» - «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем поединке между командой Сергея Семака и московским «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» сможет победить из-за того, что команда укомплектована более сильными футболистами. А упустить победу подопечные Семака могут, если лидеры не настроятся на игру должным образом», - передает слова Лепёхина «РБ Спорт».

Центральная встреча 26-го тура чемпионата России состоится 28 апреля на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. В преддверии матча «Зенит» лидирует с 50 очками, а «Динамо» (44) находится на третьей позиции.