Булыкин высказал мнение о дерби «Спартак» и «Локомотив»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно поединка 26-го тура чемпионата страны между «Спартаком» и «Локомотивом».
«Небольшое преимущество у «Локо», он чувствует себя лучше. Но всё зависит от того, как будет складываться игра. Она очень важная, это серьёзная борьба за важные очки. Нулевой ничьей не будет», - передает слова Булыкина «Чемпионат».
Дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. В преддверии поединка «Спартак» занимает шестое место, а «железнодорожники» - четвертое.
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