Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет футболиста на позицию левого защитника. Помимо Тикнизяна, петербуржцы также рассматривают Даниила Хлусевича, Дмитрия Скопинцева, Юрия Горшкова и Евгения Харина.

«Тикнизян мог бы усилить «Зенит». На позиции левого защитника очень серьёзная конкуренция. Круговой поэтому и ушёл, хотя он тоже качественный футболист. Тикнизян хорошо себя проявил в «Локомотиве». На него можно обратить внимание», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Ожидается, что за Тикнизяна «Зениту» придётся заплатить около 12 миллионов евро. По мнению Лепёхина, цена на игроков не всегда объективна, однако если футболиста покупают за такую сумму, то он стоит этих денег.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.