Аршавин — о потенциальных новичках «Зенита»: «Среди всех я бы выбрал Тикнизяна»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил потенциальных новичков петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что в стан «сине-бело-голубых» могут перейти Даниил Хлусевич («Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Юрий Горшков («Крылья Советов») или Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

«Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице. Свой первый матч после зимнего перерыва петербуржцы проведут 2 марта против «Спартака».