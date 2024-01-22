Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своём отпуске, который он провёл в Санкт-Петербурге.

По словам 21-летнего футболиста, он насыщенно провёл отпуск, во время которого успел покататься на квадроциклах, снегоходах и на коньках.

«Был очень много за городом со своей семьёй, с родственниками, с друзьями время проводил. Никуда не летал. Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода, снег», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Спартака».

В текущем сезоне Денисов провёл за «Спартак» 21 матч, в которых отметился тремя результативными передачами. На сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах.