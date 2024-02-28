Масалитин: «Семак умеет именно бороться за чемпионство»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Наш чемпионат выиграет, если «Краснодар» станет чемпионом. Интерес к лиге сильно вырастает. Семак умеет именно бороться за чемпионство. В нужный момент взорваться или наоборот поберечь силы. Он умеет менять стиль в зависимости от соперника. Но его тактика не всегда работает. «Зенит» стал чаще проигрывать, вспомните то же противостояние с «Динамо». Всем интересно, станет «Зенит» чемпионом в шестой раз подряд, или нет. Еще и в Краснодаре играть надо. Пока не берусь давать прогноз», – сказал Масалитин.

Перед стартом второй части сезона РПЛ лидером чемпионата является «Краснодар». «Зенит» — ближайший преследователь кубанского коллектива. Разница между командами составляет два зачетных балла.