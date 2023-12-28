«Зенит» согласовал переход Артура

Нападающий «Палмейраса» Артур близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, бразильский клуб запрашивает за своего игрока примерно 15 миллионов евро. Отмечается, что вопрос о переходе Артура в «Зенит» уже практически решён.

В текущем году вингер провёл за «Палмейрас» 57 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.