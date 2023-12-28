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«Зенит» согласовал переход Артура

28 Декабря 2023 • 11:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Нападающий «Палмейраса» Артур близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По сведениям источника, бразильский клуб запрашивает за своего игрока примерно 15 миллионов евро. Отмечается, что вопрос о переходе Артура в «Зенит» уже практически решён.

В текущем году вингер провёл за «Палмейрас» 57 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей. 

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