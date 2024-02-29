Бушманов: Сейчас нереально купить игрока уровня Промеса

Российский тренер Евгений Бушманов отреагировал на информацию о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса полицией ОАЭ.

«Он очень важный игрок для «Спартака» и если его сейчас задержат — это настоящая потеря. Трансферное окно закрыто, команда уже никого не подпишет», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что сейчас невозможно подписать футболиста уровня Промеса, но пока у «Спартака» есть большая обойма, поэтому не все так грустно.

Ранее стало известно, что «Спартак» в полном составе должен был отправиться из Дубая в Санкт-Петербург, однако Промеса не пропустили на погранконтроле.

2 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало матча запланировано на 19:30 по мск.

Футболист «Спартака» Промес задержан полицией ОАЭ