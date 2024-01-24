Агент Ариаса: «Джон отказал «Зениту», предложений от «Краснодара» мы не получали»

Джанфранко Петруциелло, агент полузащитника «Флуминенсе» Джона Ариаса, рассказал о том, что его клиент оказался от перехода в «Зенит», а не в «Краснодар», о чём бразильская пресса сообщала ранее.

«У нас было только предложение от «Зенита». Предложений от «Краснодара» мы никогда не получали», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошлом году 26-летний колумбиец провёл за Флуминенсе» 48 матчей, забил в них 10 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 10 миллионов евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.