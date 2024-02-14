Заварзин: «Если «Спартак» расторгнет контракт с Промесом сейчас, клуб потеряет большие деньги»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о решении нидерландского суда приговорить нападающего «красно-белых» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

По мнению Заварзина, «Спартаку» необходимо дождаться окончательного решения суда и лишь после этого принимать решение по будущему 32-летнего футболиста.

«Сегодня приговор не вступает в силу, потому что ещё будет апелляция, ряд процедур, которыми займётся адвокат Промеса. Весь этот процесс будет длиться несколько месяцев. Если «Спартак» расторгнет контракт с Промесом сейчас, клуб потеряет большие деньги», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт нидерландского вингера с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.