Игрок «Зенита» Коваленко привлёк внимание «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может покинуть петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», в услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Отмечается, что Коваленко недоволен своим игровым временем в «Зените», однако пока рассчитывает выступать за «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляет «Сочи».

В текущем сезоне Коваленко провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 2,5 миллиона евро.