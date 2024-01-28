Орлов: «Артур напоминает Малкома»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре новичка петербургского клуба Артура в товарищеском матче против «Урала» (1:0).

Журналист сравнил Артура с бывшим нападающим «Зенита» Малкомом, который сейчас представляет саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Артур напоминает Малкома, похож на него по своему игровому стилю. Легко обыгрывает защитника один в один. Здорово видит поле. Это уже, конечно, состоявшийся игрок. Опытный, но пока ещё не набрал оптимальные позиции», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Артур перешёл в «Зенит» 8 января из «Палмейраса». В прошлом году 25-летний вингер провёл в составе чемпиона Бразилии 43 матча, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.