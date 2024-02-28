​Аршавин назвал лучший зимний трансфер «Зенита»

«Зениту» удалось усилиться в зимнее трансферное окно. Андрей Аршавин, который в питерском клубе занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию, высказался о проделанной работе.

«Зенит» провёл хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро», - цитирует Аршавина Sport24.

Аршавин отметил, что он не знает, сможет ли Педро стать в «Зените» новым Малкомом. При этом, по словам Аршавина, Педро имеет большой потенциал.

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт уже в ближайшую субботу, 2 марта. Команда Сергея Семака будет принимать «Спартак».