​«Зенит» упустил шанс – «Краснодар» остался лидером РПЛ

В первом же весеннем туре чемпионата России мог смениться лидер. «Краснодар» не смог обыграть «Рубин» (ничья 1:1), и «Зенит» при победе над «Спартаком» мог бы оказаться на вершине, обойдя «быков» по дополнительным показателям. Но питерцы шанс упустили – их домашний матч с «красно-белыми» завершился со счётом 0:0.

Таким образом, «Краснодар» остался лидером Российской премьер-лиги. Команда Владимира Ивича имеет 39 очков в своём активе. «Зенит» по-прежнему отстаёт на два балла – у питерцев 37 очков.

В следующем туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Урала», а «Краснодар» - против «Ростова».