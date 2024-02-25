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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые крупные траты российских клубов в зимнее трансферное окно

25 Февраля 2024 • 08:48 Комментировать

22 февраля в России официально закрылось зимнее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило подвести итоги и выяснить, какой клуб РПЛ потратил больше всех денег на покупку новых футболистов.

«Краснодар»

Этой зимой кубанский коллектив оформил два трансфера, подписав опорного хавбека Кевина Кастаньо из мексиканского клуба «Крус Асуль», а также вингера Виктора Са из бразильского «Ботафого». Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, первый футболист обошёлся «Краснодару» в 7,3 млн евро, а второй — в полтора миллиона. Общие затраты «быков» этой зимой составили 8,8 млн евро.

«Спартак»

Единственным усилением «Спартака» в зимнее трансферное окно стал 21-летний нападающий из Коста-Рики Манфред Угальде. Согласно данным СМИ, «красно-белые» выложили нидерландскому «Твенте» за талантливого футболиста 13 миллионов евро. Стоит отметить, что данная сделка стала самой крупной в истории клуба из Энсхеде. Добавим, что для «Спартака» это не самая дорогая покупка, но Угальде занял почётное второе место в списке. Самый дорогой трансфер — Гус Тиль из «Аз Алкмаара» за 18 млн евро.

«Зенит»

Коллектив из Санкт-Петербурга провёл обширную трансферную кампанию, что обычно не принято делать в зимний период дозаявок. «Зенит» не только приобрёл четырёх футболистов, но и умудрился трудоустроить такое же количество игроков, у которых было не очень много игровой практики в первой части сезона. Российский полузащитник Ильзат Ахметов стал самым малозатратным трансфером для «Зенита». Переход 26-летнего хавбека из «Краснодара» обошёлся «сине-бело-голубым» в 850 тысяч евро. Вторым новичком «Зенита» стал бразильский центральный защитник Нино, за которого клуб заплатил «Флуминенсе» 5 млн евро. Помимо этого, команда с берегов Невы усилила фланги атаки, подписав на левую бровку Педро дос Сантоса из «Коринтианса» за 9 млн евро, ну а самым дорогим трансфером этой зимы в России стал правый вингер Артур. За 25-летнего бразильца «Зенит» выложил «Палмейрасу» целых 15 млн евро. Общие затраты петербуржцев этой зимой составили 29,85 млн евро.

Всего в зимнее трансферное окно клубы Российской премьер-лиги потратили 68,82 млн евро. По данному показателю РПЛ заняла шестое место в европейском рейтинге, оказавшись позади Испании (94,25 млн евро), Германии (96,5 млн евро), Италии (107,75 млн евро), Англии (128,42 млн евро) и Франции (196,93 млн евро).

Трансфер Угальде в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории клуба

Дмитрий Миляев

Кто сработал лучше в зимнее трансферное окно в РПЛ?
«Спартак» «Зенит» «Краснодар» Другая команда (ответ в комментарии)
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