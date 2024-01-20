Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России»

Тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил желание заполучить защитника Данила Кругового зимой. Напомним, «армейцы» оформили трансфер 25-летнего футболиста из петербургского «Зенита», но контракт россиянина с ЦСКА начнёт действовать летом.

«Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой. Не знаю, насколько это осуществимо», – сказал Федотов в беседе с изданием Bobsoccer.

Федотов в своём интервью также выразил мнение, что ускорение перехода Кругового в ЦСКА было бы в интересах сборной России. В этом сезоне Данил провёл 12 матчей в Премьер-лиге за «Зенит», где отметился одной результативной передачей.