Непомнящий: «Зенит» сильно не превосходит «Спартак» по качеству игроков»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака».

«Конечно, «Зениту» было бы удобнее начинать с соперника попроще. Но с другой стороны, эта игра очень мотивирует бразильцев. Они всегда с нетерпением ждут встречи со «Спартаком». Хотя от «красно-белых» можно ожидать чего угодно. Они же могут гореть в три мяча, а потом взять и отыграться. «Зенит» сильно не превосходит «Спартак» по качеству и потенциалу игроков. А психологию «Спартака» я до сих пор понять не могу. Загадочный организм», — сказал Непомнящий.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.