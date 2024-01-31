Веденеев не верит в то, что Вендел и Клаудиньо нарушают дисциплину

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на информацию о том, что бразильские футболисты петербургской команды Вендел и Клаудиньо недостаточно ответственно отнеслись к тренировочным сборам в ОАЭ.

Веденеев усомнился в достоверности этой новости, отметив, что работники клуба вряд ли будут распространять такую информацию.

«Я в это вообще не верю, потому что в «Зените» есть как минимум один бразильский тренер, он очень хорошо говорит по-русски. Видимо, через него идёт вся связь Семака с игроками. И через него все конфликты могут сглаживаться. Очень сложно представить, что там может произойти», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Вендел и Клаудиньо не покинут «Зенит» в зимнее трансферное окно.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 36 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице. В весенней части сезона командам предстоит провести по 12 матчей.