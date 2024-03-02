Бабич: Если «Спартак» будет побеждать с Джикией, для меня не будет проблемой оставаться на скамейке

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о своих отношениях с капитаном команды Георгием Джикией.

«Хорошие, как и с остальными партнерами. Никаких конфликтов. Не понимаю, почему все так озабочены этим вопросом», — заявил Бабич Sport24.

Футболист отметил, что если Джикия будет играть вместо него, а «Спартак» при этом будет регулярно побеждать, то для него не будет никаких проблем сидеть на скамейке.

Напомним, Бабич присоединился к «Спартаку» прошлым летом и сразу же вытеснил Джикию из стартового состава. В футболке «красно-белых» Бабич сыграл в 13 матчах и отметился двумя голами.